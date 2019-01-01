Кэмпбелл: Хочу провести еще один бой до конца года

Люк планирует провести реванш против Ломаченко.

Британский боксер Люк Кэмпбелл заявил, что в будущем хочет взять у обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко реванш.

"Есть несколько моментов, которые мне хотелось бы изменить во время нашего боя. Но я не собираюсь детально рассказывать о том, что это. Просто есть некоторые вещи, которые я понял после того, как проиграл.

Бокс - замечательная вещь, здесь какой-то аутсайдер может победить любого чемпиона. Моя же задача - выйти в ринг еще раз до конца года. В данный момент задумываюсь над реваншем против Линареса, чтобы очистить свой рекорд. Тогда останется ответить только Ломаченко на мое поражение", – приводит слова Кэмпбелла Sky Sports.