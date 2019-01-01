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Хирн: Перед боем с Руисом мы нашли для Джошуа шестерых бойцов, которые напоминают мексиканца

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Специалист рассказал, как Энтони Джошуа готовился к Реваншу против Энди Руиса.
Энди Руис и Энтони Джошуа
Энди Руис и Энтони Джошуа
Getty Images

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его подопечный хорошо подготовился к реваншу против Энди Руиса, однако спарринг-партнеров найти было не просто. Слова Хирна цитирует Sky Sports.

"Энди Руис - чуть ли не единственный такой боец в мире. Подобного спортсмена, с таки стилем боя найти почти нереально. Нам пришлось не сладко, однако мы вышли из данной ситуации.

Перед боем с Руисом мы нашли для Джошуа шестерых бойцов, которые напоминают мексиканца. Это больше, чем любой другой другой боксер.

В спаррингах ему было очень тяжело. Но я не ищу оправданий. Мы точно подготовимся правильно, лучше чем в прошлый раз", - сказал Хирн.

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