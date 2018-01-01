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Тренер Головкина хочет, чтобы Геннадий наносил больше ударов в бою

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Джонатан Бэнкс рассказал, на чем он с подопечным работает перед боем с Деревянченко.
Тренер Головкина хочет, чтобы Геннадий наносил больше ударов в бою

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина, Джонатан Бэнкс, рассказал, какие изменения произошли в тренировках "GGG" в преддверии его поединка за титул чемпиона мира по версии IBF против украинца Сергея Деревянченко.

"Развитие - это самое важное. Моя задача в работе с Головкиным заключается в том, чтобы не только улучшить его как бойца, но и увеличить количество его ударов. Необходимо, чтобы Геннадий работал руками, а не искал возможности для единственного удара. Это нехорошо. Он всегда был сильным боксером, но для меня главное - как ты используешь силу. Можно заряжаться на один удар, а можно работать комбинациями.

Не следует рассчитывать на единичный удар. Надо полагаться на многочисленные удары. Именно это Головкин делал в бою со Стивом Роллсом. Он включил руки, и Роллс оказался под ударами, которых он никогда не видел. Это показывает, как "GGG" открывает и развивает свои таланты. Чем больше он работает руками, тем лучше выглядит. Этим мы и будем заниматься перед боем с Деревянченко", - сказал Джонатан Бэнкс.

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