Уайлдер и Ортис определились с датой реванша

Объявление поединка в супертяжелом весе должно быть в ближайшие дни.

Реванш чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера и кубинца Луиса Ортиса состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, Невада. Об этом сообщает Boxingscene.com.

Сообщается, что официально об этом будет объявлено на следующей неделе. Поединок, как ожидается, пройдет на Showtime PPV.

Уайлдер и Ортис первый раз встречались в марте 2018-го, и после непростых девяти раундов Уайлдер сумел досрочно закончить бой, нанеся Ортису первое и пока единственное поражение в карьере.