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Уайлдер и Ортис определились с датой реванша

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Объявление поединка в супертяжелом весе должно быть в ближайшие дни.
Уайлдер и Ортис определились с датой реванша

Реванш чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера и  кубинца Луиса Ортиса состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, Невада. Об этом сообщает Boxingscene.com.

Сообщается, что официально об этом будет объявлено на следующей неделе. Поединок, как ожидается, пройдет на Showtime PPV.

Уайлдер и Ортис первый раз встречались в марте 2018-го, и после непростых девяти раундов Уайлдер сумел досрочно закончить бой, нанеся Ортису первое и пока единственное поражение в карьере.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  07.09.2019, 09:43
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петенька
Надо было Усусику выйти против Деонтея. Красавчику Деонтею сказали бы, что это кацап, ненавидящий Америку и Трампа. Усусю бы вынесли с ринга.
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