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Джошуа - Руис: видео дуэли взглядов в Лондоне

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Энтони Джошуа и Энди Руис провели третью анонсирующую пресс-конференцию.
Джошуа - Руис: видео дуэли взглядов в Лондоне

В Лондоне состоялась последняя из сентябрьских пресс-конференций перед реваншем Энтони Джошуа (22-1, 21 нокаутом) с Энди Руисом-младшим (33-1, 22 нокаутом). 

Напомним, что Джошуа и Руис сперва встретились в Саудовской Аравии, где провели пресс-конференцию и первую перед реваншем битву взглядов, а потом провели встречу в Нью-Йорке.

Поединок с тремя тяжеловесными поясами намечен на 7 декабря в Саудовской Аравии.

Первая встреча боксеров состоялась 1 июня, когда Руис нокаутировал Джошуа и отобрал три чемпионских титула.

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