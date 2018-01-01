Джошуа - Руис: видео дуэли взглядов в Лондоне

Энтони Джошуа и Энди Руис провели третью анонсирующую пресс-конференцию.

В Лондоне состоялась последняя из сентябрьских пресс-конференций перед реваншем Энтони Джошуа (22-1, 21 нокаутом) с Энди Руисом-младшим (33-1, 22 нокаутом).

Напомним, что Джошуа и Руис сперва встретились в Саудовской Аравии, где провели пресс-конференцию и первую перед реваншем битву взглядов, а потом провели встречу в Нью-Йорке.

Поединок с тремя тяжеловесными поясами намечен на 7 декабря в Саудовской Аравии.

Первая встреча боксеров состоялась 1 июня, когда Руис нокаутировал Джошуа и отобрал три чемпионских титула.