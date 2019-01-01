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Хосе Карлос Рамирес получил травму, бой с Постолом перенесен

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Чемпионский бой Виктора Постола пройдет в 2020 году.
Хосе Карлос Рамирес
Хосе Карлос Рамирес

Поединок чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе Хосе Карлоса Рамиреса и обязательного претендента на титул WBC Виктора Постола не пройдет в этом году.

Рамирес травмировал левую руку и вынужден был лечь на операцию. Соответственно, восстановиться к концу осени американец попросту не успевает. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

"Источники утверждают, что следующий бой Хосе Рамиреса будет обязательной защитой титула против Виктора Постола, однако данный бой не состоится 30-го ноября, как упоминалось ранее.

Рамирес получил травму левой руки и не будет готов к указанной выше дате. Данный бой, скорее всего, пройдет в январе 2020 года", - написал Коппинджер в Twitter.

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Теги: Виктор Постол, бокс
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