Фьюри: У меня нет подходящих оппонентов, может стоит вытянуть с пенсии Виталия Кличко?

Британец объяснил выбор своего следующего оппонента.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, почему его следующим соперником будет малоизвестный Отто Уаллин.

“Отто Валлин не был приоритетным вариантом. Кубрат Пулев, Александр Поветкин и Чарльз Мартин отказались от боя. Тревор Брайан сделал то же самое. Луис Ортис проведет поединок с Деонтеем Уайлдером, а Энди Руис встретится с Энтони Джошуа.

Диллиан Уайт провалил тест на допинг. Джаррелл Миллер аналогично попался на применении запрещенных препаратов. Кто еще остался?

Может мне следовало выйти в ринг против Криса Арреолы, у которого шесть или семь поражений, или вытянуть с пенсии Томаша Адамека? Может, следовало вытянуть с пенсии даже Виталия Кличко? Я не знаю. Больше нет подходящих оппонентов“, - цитирует Фьюри ESPN.

Напомним, бой Фьюри - Уаллин состоится 14-го сентября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena.

Ранее Фьюри также анонсировал реванш с Деонтеем Уайлдером.