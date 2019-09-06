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Фьюри: У меня нет подходящих оппонентов, может стоит вытянуть с пенсии Виталия Кличко?

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Британец объяснил выбор своего следующего оппонента.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, почему его следующим соперником будет малоизвестный Отто Уаллин.

“Отто Валлин не был приоритетным вариантом. Кубрат Пулев, Александр Поветкин и Чарльз Мартин отказались от боя. Тревор Брайан сделал то же самое. Луис Ортис проведет поединок с Деонтеем Уайлдером, а Энди Руис встретится с Энтони Джошуа.

Диллиан Уайт провалил тест на допинг. Джаррелл Миллер аналогично попался на применении запрещенных препаратов. Кто еще остался?

Может мне следовало выйти в ринг против Криса Арреолы, у которого шесть или семь поражений, или вытянуть с пенсии Томаша Адамека? Может, следовало вытянуть с пенсии даже Виталия Кличко? Я не знаю. Больше нет подходящих оппонентов“, - цитирует Фьюри ESPN.

Напомним, бой Фьюри - Уаллин состоится 14-го сентября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena.

Ранее Фьюри также анонсировал реванш с Деонтеем Уайлдером.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Виталий Кличко
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  06.09.2019, 18:27
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АК-74
Надо было Володю позвать, он бы поквитался за свое поражение, может быть....)))).
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