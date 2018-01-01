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Руис: Я победил Джошуа благодаря богам

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Мексиканец признался, что мечтал стать первым мексиканским чемпионом мира в супертяжелом весе.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис прокомментировал предстоящий реванш против британца Энтони Джошуа. 

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“Джошуа считает, что я победил благодаря богам? Он полностью прав. Так все и было. Я всю жизнь молился, чтобы получить возможность стать первым мексиканским чемпионом мира в супертяжелом весе.

Я согласен с Джошуа. Бог был на моей стороне. Я победил его и сделаю то же самое 7 декабря. Это мечта, которая стала реальностью“, - цитирует Руиса Fight Hub.

Напомним, перый бой Энди Руиса и Энтони Джошуа завершился сенсационной победой мексиканца. Боксеры проведут реванш 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).

Ранее между Руисом и Джошуа состоялась вторая дуэль взглядов.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа
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