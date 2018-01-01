Руис: Я победил Джошуа благодаря богам
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис прокомментировал предстоящий реванш против британца Энтони Джошуа.
Читай также: Джошуа: В первом бою против Руиса мне следовало действовать умнее
“Джошуа считает, что я победил благодаря богам? Он полностью прав. Так все и было. Я всю жизнь молился, чтобы получить возможность стать первым мексиканским чемпионом мира в супертяжелом весе.
Я согласен с Джошуа. Бог был на моей стороне. Я победил его и сделаю то же самое 7 декабря. Это мечта, которая стала реальностью“, - цитирует Руиса Fight Hub.
Напомним, перый бой Энди Руиса и Энтони Джошуа завершился сенсационной победой мексиканца. Боксеры проведут реванш 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).
Ранее между Руисом и Джошуа состоялась вторая дуэль взглядов.
Полная версия правил