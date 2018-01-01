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Руис отказался вносить в контракт пункт о третьем бое с Джошуа

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Мексиканский боксер уверен, что сумеет победить в реванше.
Энтони Джошуа и Энди Руис
Энтони Джошуа и Энди Руис
Getty Images

Стали известны некоторые подробности контракта о реванше между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руисом и британским боксером Энтони Джошуа.

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Как сообщает BoxingScene, в соглашение не был включен пункт об обязательном третьем поединке. Мексиканец отказался от этого, так как уверен в своей победе в реванше.

Источник отмечает, что промоутер Джошуа Эдди Хирн хотел бы провести третий бой, если его клиент одержит победу в реванше, а сам бой будет таким же эффектным, как и первый.

Напомним, перый бой Энди Руиса и Энтони Джошуа завершился сенсационной победой мексиканца. Боксеры проведут реванш 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что Руис пришел на дуэль взглядов с Джошуа в сомбреро.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа, Эдди Хирн
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