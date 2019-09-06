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Атлас: Людям нужно запомнить имя Александра Усика

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Тренер чемпиона Александра Гвоздика высоко оценил талант другого украинского боксера.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Тедди Атлас, тренер чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, высказался по поводу бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика.

“Людям нужно запомнить имя Александра Усика. Это парень, который может стать следующим чемпионом в супертяжелом весе. Он - обладатель золота Олимпийских игр, боксер, который объединил все пояса в тяжелом весе.

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Некоторые говорят, что Усик - недостаточно крупный, но у него есть то, чем не обладают большие парни. Это - его ноги, а еще он очень умный боксер. Он способен перемещаться вокруг больших парней, может перехитрить их, быть быстрее их.

У Александра есть личность, которая сделает его популярным чемпионом в хэвивейте во многих местах планеты“, - сказал Атлас в эфире ESPN.

Напомним, свой дебютный бой в хэвивейте Александр Усик проведет 12-го октября против нидерландца Тайрона Спонга.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри считает Усика самым опасным в супертяжелом весе после Уайлдера.

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Теги: бокс, Тедди Атлас, Александр Усик
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  06.09.2019, 15:19
Оценка:  0
АК-74
Таки да, но, невозможно постоянно бегать от соперников. Удара нет. Понятия не имею, за счет чего он сможет победить того же Ортиса, Уайта... не говоря о чемпионах мира. Пройдет одного Спонга, может быть, но затем его 100 % нокаутируют.
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