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Джошуа: Часто общаюсь с Кличко, он дает мне советы

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Британец рассказал о своей дружбе с украинским экс-чемпионом мира.
Энтони Джошуа и Владимир Кличко
Энтони Джошуа и Владимир Кличко
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа рассказал, что поддерживает дружеские отношения с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко.

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"Владимир часто находит время, чтобы позвонить мне. Он не из тех людей, которые могут много писать в интернете. Кличко просто звонит мне и дает советы.

Он не делает этого ради хайпа. Он звонит мне и мы общаемся с ним как мужчины. Кличко мне рассказывает, что и как необходимо делать", - цитирует Джошуа BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа сделал татуировку на среднем пальце.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Владимир Кличко
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