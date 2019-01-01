Руис в сомбреро пришел на дуэль взглядов с Джошуа
Боксеры провели вторую дуэль взглядов в преддверии своего реванша.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис провел вторую дуэль взглядов с британским боксером Энтони Джошуа.
Руис восхитил фанатов своим внешним видом - на голове у мексиканца была национальная шляпа сомбреро.
Напомним, бой Джошуа - Руис состоится состоится 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия). Первый бой завершился сенсационной победой мексиканца.
Ранее боксеры провели первую дуэль взглядов в преддверии своего реванша.
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