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Фьюри считает Усика самым опасным в супертяжелом весе после Уайлдера

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Британский супертяжеловес высоко отозвался о таланте украинского боксера.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал имена двух самых опасных боксеров в хэвивейте.

“Цыганский король“ включил в этот список бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.

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“Думаю, что самый опасный - это Уайлдер. Я уже с ним дрался, я уже его побеждал. Это был самый сложный соперник, с которым мне когда-либо приходилось сталкиваться. Если честно, мне тяжело представить, кто бы еще мог доставить мне такие же проблемы.

Возможно, Александр Усик. Мне он кажется неудобным соперником. Усик - левша, он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, и самое главное - непобежденным чемпионом. Так что, думаю, он - следующий самый сложный вызов“, - цитирует Фьюри ESPN.

Напомним, свой дебютный бой в хэвивейте Александр Усик проведет 12-го октября против Тайрона Спонга.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри назвал супертяжеловеса Энтони Джошуа большой задницей.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Александр Усик, Деонтей Уайлдер
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