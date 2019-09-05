Кэмпбелл: Ломаченко всегда умел проявлять с соперниками хитрость

Британец рад, что ему не довелось встретиться с Василием Ломаченко на любительском ринге.

Британский боксер Люк Кэмпбелл после поражения от чемпиона Василия Ломаченко выразил свое восхищение украинцу.

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“Ломаченко всегда был восхитителен - я никогда не сталкивался с ним в любителях и я этому рад. Он всегда превосходил всех в любителях и он умел проявлять с соперниками хитрость. Но со мной у него бы этот номер не прошел, я бы не позволил.

На самом деле, я - перфекционист, и я все время хожу с мыслями о том, что я могу быть намного лучше, и я буду. Возвращаясь назад и прокручивая в голове наш поединок у меня возникает желание вернуться в спортзал“ - цитирует Кэмпбелла Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Люк Кэмпбелл хотел бы провести реванш с Василием Ломаченко.