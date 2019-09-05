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Кэмпбелл: Ломаченко всегда умел проявлять с соперниками хитрость

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Британец рад, что ему не довелось встретиться с Василием Ломаченко на любительском ринге.
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Getty Images

Британский боксер Люк Кэмпбелл после поражения от чемпиона Василия Ломаченко выразил свое восхищение украинцу.

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“Ломаченко всегда был восхитителен - я никогда не сталкивался с ним в любителях и я этому рад. Он всегда превосходил всех в любителях и он умел проявлять с соперниками хитрость. Но со мной у него бы этот номер не прошел, я бы не позволил.

На самом деле, я - перфекционист, и я все время хожу с мыслями о том, что я могу быть намного лучше, и я буду. Возвращаясь назад и прокручивая в голове наш поединок у меня возникает желание вернуться в спортзал“ - цитирует Кэмпбелла Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Люк Кэмпбелл хотел бы провести реванш с Василием Ломаченко.

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Теги: бокс, Люк Кэмпбелл, Василий Ломаченко
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гость  (аноним)  05.09.2019, 22:30
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Станция - Бирюзай - кому надо вылезай. Не гони понты после того, ка обисравса.
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