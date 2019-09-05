Фьюри: Джошуа - большая задница, а Руис - посредственность
Известный экс-чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) поделился своим мнением о боксерах, которые выступают в его дивизионе.
“Уайлдер - большой и мощный парень, у которого сильный удар. У него немного ограничены боксерские навыки, но он здорово компенсирует это силой.
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Джошуа - просто большая задница, которая кушает удары справа, как пить дать. Руис - посредственный боксер. Поймите, скорость рук ничего не решает, в хэвивейте много боксеров с быстрыми руками. Я одной рукой справлюсь с Энди, даже если буду стоять у канатов.
Вообще, все эти парни по сравнению со мной - бомжи. Я снова и снова буду доказывать это в ринге. Я хочу войти в историю как величайший супертяжеловес всех времен“, - цитирует Фьюри ESPN.
Напомним, свой следующий бой Тайсон Фьюри проведет 14-го сентября против Отто Уаллина. Отметим, что на кону этого поединка будет стоять специальный пояс WBC.
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