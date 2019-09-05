Хэйни: Я сотворю сенсацию, отправив Ломаченко в нокаут

Американский проспект считает, что сумеет справиться с украинским чемпионом.

Непобежденный проспект легкого веса Девин Хэйни (22-0, 14 КО) прокомментировал возможный бой против чемпиона WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

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"Ломаченко уже проигрывал Салидо, и как бы все не пытались об этом забыть, он все же проиграл. Нравится вам это или нет. Но не поймите меня неправильно, определенно, Ломаченко - отличный боксер и поэтому я хочу драться с ним.

Безусловно, это будет тяжелый бой, но он поднимет меня на новый уровень, покажет миру, чего я стою. Может, сделает суперзвездой. Я проведу бой за титул временного чемпиона, а потом могу встретиться с Ломаченко.

Я надеюсь, что в моем поединке с Ломаченко я сотворю сенсацию, отправив его в еще один нокаут", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Ранее Девин Хэйни отмечал, что у Ломаченко хорошее боксерское мышление.