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Хэйни: Я сотворю сенсацию, отправив Ломаченко в нокаут

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Американский проспект считает, что сумеет справиться с украинским чемпионом.
Девин Хэйни
Девин Хэйни
Getty Images

Непобежденный проспект легкого веса Девин Хэйни (22-0, 14 КО) прокомментировал возможный бой против чемпиона WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). 

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"Ломаченко уже проигрывал Салидо, и как бы все не пытались об этом забыть, он все же проиграл. Нравится вам это или нет. Но не поймите меня неправильно, определенно, Ломаченко - отличный боксер и поэтому я хочу драться с ним.

Безусловно, это будет тяжелый бой, но он поднимет меня на новый уровень, покажет миру, чего я стою. Может, сделает суперзвездой. Я проведу бой за титул временного чемпиона, а потом могу встретиться с Ломаченко.

Я надеюсь, что в моем поединке с Ломаченко я сотворю сенсацию, отправив его в еще один нокаут", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Ранее Девин Хэйни отмечал, что у Ломаченко хорошее боксерское мышление.

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Теги: бокс, Девин Хэйни, Василий Ломаченко
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
птицелов    05.09.2019, 16:40
Оценка:  +1
птицелов
хлопчик глянь 12 раунд бою з солідо а потім передивись усі і ти зрозумієш що шансів у тебе 000 і ти вискочка яка буде срать і ригать після 3-го раунду!)))
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