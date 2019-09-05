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Усик: Мечтаю, чтобы инопланетяне забрали меня к себе

Комментариев: 3
Украинский боксер рассказал о своих космических мечтах.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о своих мечтах.

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"О чем я мечтаю? О многих вещах мечтаю, о каких-то космических вещах. Мечтаю, чтобы все оружие мира пропало, Мечтаю, чтобы люди начали задумываться о своих поступках и исправлять их.

Мечтаю... Вот утром еду и думаю: "Вот бы сейчас инопланетяне спустились и забрали меня к себе хотя бы на пару дней". Я бы поехал к ним, съездил бы посмотрел, как они там живут", - рассказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Напомним, сейчас Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе, который состоится 12-го октября в Чикаго (США). Соперником украинца будет нидерландский боксер Тайрон Спонг.

По словам Усика, его оппонент - быстрый и мощный тяжеловес.

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Теги: бокс, Александр Усик
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  05.09.2019, 16:51
Оценка:  +1
гость
Что вы курите?
гость  (аноним)  05.09.2019, 16:48
Оценка:  +1
гость
В очередь сукин сын, это моя мечта.
Peyot    05.09.2019, 16:37
Оценка:  +1
Peyot
Извечная мечта руского об анальном зонде!
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