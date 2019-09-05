Переключиться на мобильную версию

Хэй: Своей техникой Ломаченко напомнает мне Мейвезера

Комментариев: 1
Легендарный боксер считает, что украинец показал настоящий мастер-класс в своем последнем бою.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился своим мнением о победе обладателя титулов WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко над британцем Люком Кэмпбеллом.

“Ломаченко - не тот парень, который известен тем, что укладывает соперников с одного удара. Пусть даже, возможно, он делал это ударом по корпусу, как в бою против Линареса, но в целом, он бьет комбинации и наносит удары в связках.

Если бы у него был сильный удар, то он бы и полагался на него, а так он рассчитывает на свою технику, точность и уходы с линии атаки.

Некоторые его защитные движения напомнили мне Флойда Мейвезера, который так же уходил от ударов. Я смотрел за боем Василия и Люка.

Я находился в рингсайде много раз и на любительских боях, и на профессиональных, но когда смотрю на Ломаченко, всегда задаюсь вопросом, как он это делает? Как он остается таким спокойным, как блокирует эти удары? Это был настоящий мастер-класс по боксу“, - отметил Хэй в интервью Youtube-каналу Seconds Out.

Смотрите также полное видео поединка Ломаченко - Кэмпбелл и видео нокдауна в исполнении украинца.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Дэвид Хэй, Люк Кэмпбелл, Флойд Мейвезер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  05.09.2019, 13:12
Оценка:  0
гость
Вася, конечно, уникальное сочетание природных данных и тренировок. Как Роналду в футболе.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь