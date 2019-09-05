Хэй: Своей техникой Ломаченко напомнает мне Мейвезера

Легендарный боксер считает, что украинец показал настоящий мастер-класс в своем последнем бою.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился своим мнением о победе обладателя титулов WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко над британцем Люком Кэмпбеллом.

“Ломаченко - не тот парень, который известен тем, что укладывает соперников с одного удара. Пусть даже, возможно, он делал это ударом по корпусу, как в бою против Линареса, но в целом, он бьет комбинации и наносит удары в связках.

Если бы у него был сильный удар, то он бы и полагался на него, а так он рассчитывает на свою технику, точность и уходы с линии атаки.

Некоторые его защитные движения напомнили мне Флойда Мейвезера, который так же уходил от ударов. Я смотрел за боем Василия и Люка.

Я находился в рингсайде много раз и на любительских боях, и на профессиональных, но когда смотрю на Ломаченко, всегда задаюсь вопросом, как он это делает? Как он остается таким спокойным, как блокирует эти удары? Это был настоящий мастер-класс по боксу“, - отметил Хэй в интервью Youtube-каналу Seconds Out.

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