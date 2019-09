Сехудо дерзко обратился к Ломаченко

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к чемпиону мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василию Ломаченко.

“У кого лучшее бойцовское резюме? Василий Ломаченко: двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира по боксу в трех весовых категориях. Генри Трипл-Си Сехудо: золотая медаль Олимпийских игр, чемпион UFC в двух дивизионах, чемпион мира в двух видах спорта, член Зала Славы как в ММА, так и в борьбе.

Ломаченко, преклони свое колено перед Трипл-Си“, - написал американец на своей странице в Instagram.

Отметим, что это не первый выпад Сехудо в сторону украинца. В начале лета американец на своей странице в Twitter спросил, как, по мнению болельщиков, бы выглядел его бой против Ломаченко. В ответ на это Василий выложил изображение побитого им Энтони Кроллы.

here's an example of how it will be! pic.twitter.com/l7ifA8Pxc7