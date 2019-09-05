Поветкин ведет переговоры о бое с Фьюри
Глава промоутерской компании Мир бокса Андрей Рябинский заявил, что следующий бой его подопечного Александра Поветкина может состоятся против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.
“Постараемся, чтобы следующий бой Поветкина состоялся в этом году. Если не получится, рассчитываем на первую половину следующего года. Мы хотели бы договориться о поединке с Тайсоном Фьюри.
Переговоры уже идут, но результатов пока нет. Это не мгновенный процесс, но сам Тайсон хочет этого боя“,- заявил промоутер россиянина Андрей Рябинский.
Напомним, 31 августа Александр Поветкин единогласным решением судей победил двоюродного брата Тайсона Фьюри - Хьюи Фьюри.
Следующий поединок Тайсона состоится 14 сентября в Лас-Вегасе против Отто Уаллина. Ранее британец также анонсировал реванш с Деонтеем Уайлдером.
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