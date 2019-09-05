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Поветкин ведет переговоры о бое с Фьюри

Комментариев: 2
Российский боксер может провести следующий поединок против бывшего чемпиона мира.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Глава промоутерской компании Мир бокса Андрей Рябинский заявил, что следующий бой его подопечного Александра Поветкина может состоятся против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

“Постараемся, чтобы следующий бой Поветкина состоялся в этом году. Если не получится, рассчитываем на первую половину следующего года. Мы хотели бы договориться о поединке с Тайсоном Фьюри.

Переговоры уже идут, но результатов пока нет. Это не мгновенный процесс, но сам Тайсон хочет этого боя“,- заявил промоутер россиянина Андрей Рябинский.

Напомним, 31 августа Александр Поветкин единогласным решением судей победил двоюродного брата Тайсона Фьюри - Хьюи Фьюри.

Следующий поединок Тайсона состоится 14 сентября в Лас-Вегасе против Отто Уаллина. Ранее британец также анонсировал реванш с Деонтеем Уайлдером.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Тайсон Фьюри
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Источник: sportrbc.ru

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  05.09.2019, 12:07
Оценка:  0
pусский
Россия, вперёд!!!
АК-74  (аноним)  05.09.2019, 11:06
Оценка:  +2
АК-74
Прекрасно. Фьюри отправит на больничную койку путинского идолопоклонника. Сломает ему челюсть, а потом хребет, и будет сритязь какать и писять под себя.
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