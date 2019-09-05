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Кэмпбелл хочет провести реванш с Ломаченко

Комментариев: 2
Британец мечтает стать чемпионом мира в легком весе.
Люк Кэмпбелл и Василий Ломаченко
Люк Кэмпбелл и Василий Ломаченко
Getty Images

Британский боксер-легковес Люк Кэмпбелл выразил желание провести реванш против обладателя титулов WBC, WBA, WBO Василия Ломаченко. 

“Я бы хотел снова сразиться с Ломаченко. Но, честно говоря, я не думаю, что он состоится. Я не уверен, что Василий захочет провести со мной реванш. Я создал ему много проблем во время боя и причинил боль. Чувствую, что если получу еще одну возможность выйти в ринг с Ломаченко, то смогу создать ему еще больше проблем. 

Боксер также признался, что пока не собирается переходить в другую весовую категорию.

"Я останусь в легком весе до тех пор, пока не выиграю титул чемпиона мира, и как только я это сделаю, увидим, что будет дальше. Возможно, я останусь в этом весовой категории и буду защищать титул. У меня определенно есть незаконченное дело, о котором мне нужно позаботиться в легком весе, прежде чем я уйду куда-либо“, - отметил боксер.

Напомним, Василий Ломаченко одержал победу в бою с Люком Кэмпбеллом. Смотрите также полное видео поединка Ломаченко - Кэмпбелл и видео нокдауна в исполнении украинца.

Ранее британец опубликовал трогательное фото с Василием.

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Теги: бокс, Люк Кэмпбелл, Василий Ломаченко
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Источник: www.dailymail.co.uk

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Комментариев (2)
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адис абеба  (аноним)  05.09.2019, 10:45
Оценка:  0
адис абеба
После драки кулаками не машут!-или реванш в .Україні.
Carelessangel    05.09.2019, 10:15
Оценка:  0
Carelessangel
какой реванш ты выступил хуже того же линареса мешок с говоним
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