Джошуа и Руис провели первую дуэль взглядов перед реваншем

В Саудовской Аравии состоялась пресс-конференция, посвященная бою.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис и британец Энтони Джошуа впервые встретились перед реваншем.

По окончании пресс-конференции в Саудовской Аравии боксеры провели традиционную дуэль взглядов.

🗣“I'm going to win here... the same way that I won June 1st.“ 👀



Will it be revenge or repeat? 🤔 pic.twitter.com/H3p07vX86J — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 4, 2019

Если Джошуа выглядел серьезным, то мексиканец пребывал в отличном расположении духа и с ухмылкой смотрел на строгий взгляд соперника.

Напомним, поединок Джошуа - Руис состоится состоится 7 декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия). Первый бой завершился сенсационной победой мексиканца.

Читайте также комментарии Энтони Джошуа и Энди Руиса.