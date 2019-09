Джошуа и Руис провели первую дуэль взглядов перед реваншем

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис и британец Энтони Джошуа впервые встретились перед реваншем.

По окончании пресс-конференции в Саудовской Аравии боксеры провели традиционную дуэль взглядов.

🗣“I'm going to win here... the same way that I won June 1st.“ 👀



Will it be revenge or repeat? 🤔 pic.twitter.com/H3p07vX86J