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Джошуа и Руис провели первую дуэль взглядов перед реваншем

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В Саудовской Аравии состоялась пресс-конференция, посвященная бою.
Энди Руис и Энтони Джошуа
Энди Руис и Энтони Джошуа
Matchroom

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис и британец Энтони Джошуа впервые встретились перед реваншем.

По окончании пресс-конференции в Саудовской Аравии боксеры провели традиционную дуэль взглядов.

Если Джошуа выглядел серьезным, то мексиканец пребывал в отличном расположении духа и с ухмылкой смотрел на строгий взгляд соперника.

Напомним, поединок Джошуа - Руис состоится состоится 7 декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия). Первый бой завершился сенсационной победой мексиканца.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    05.09.2019, 08:50
Оценка:  0
zadneprohodchik
жирежабль наваляет протеину на ножках
Люблю_Украину    05.09.2019, 08:59
Оценка:  +1
Люблю_Украину
буду болеть за "толстячка"
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