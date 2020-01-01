Джошуа: В первом бою против Руиса мне следовало действовать умнее

Британец считает, что неудачи не должны менять человека.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе поделился своими ожиданиями от реванша против мексиканского боксера Энди Руиса.

Читай также: Руис: Мне недостаточно 15 минут славы, я хочу сохранить пояса

“Маленькая неудача не должна менять тебя как человека. Ты должен оставаться собой. Я могу лучше узнать Руиса. Я знаю, для чего я это делаю. Я понимаю, на что способен я и на что способен Энди. Я знаю его сильные стороны и некоторые слабости. Мне надо выйти в ринг и раскрыть его уязвимость немного лучше.

В первом бою мне следовало действовать умнее. Эти мысли не идут из моей головы. Я встретился с Руисом взглядом, и на подсознательном уровне у меня начали тикать часы. Теперь я начинаю все больше думать о поединке“, - заявил Джошуа на пресс-конференции.

Напомним, поединок Джошуа - Руис состоится состоится 7 декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия). На кону будут стоять пояса WBA, IBF и WBO. Ранее глава Golden Boy Promotions назвал фаворита в реванше.