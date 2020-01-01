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Джошуа: В первом бою против Руиса мне следовало действовать умнее

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Британец считает, что неудачи не должны менять человека.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Matchroom

Экс-чемпион мира в тяжелом весе поделился своими ожиданиями от реванша против мексиканского боксера Энди Руиса.

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“Маленькая неудача не должна менять тебя как человека. Ты должен оставаться собой. Я могу лучше узнать Руиса. Я знаю, для чего я это делаю. Я понимаю, на что способен я и на что способен Энди. Я знаю его сильные стороны и некоторые слабости. Мне надо выйти в ринг и раскрыть его уязвимость немного лучше.

В первом бою мне следовало действовать умнее. Эти мысли не идут из моей головы. Я встретился с Руисом взглядом, и на подсознательном уровне у меня начали тикать часы. Теперь я начинаю все больше думать о поединке“, - заявил Джошуа на пресс-конференции.

Напомним, поединок Джошуа - Руис состоится состоится 7 декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия). На кону будут стоять пояса WBA, IBF и WBO. Ранее глава Golden Boy Promotions назвал фаворита в реванше.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа
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