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Руис: Мне недостаточно 15 минут славы, я хочу сохранить пояса

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Мексиканский боксер признался, что готовность Энтони Джоуша добавляет ему мотивации.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

В Саудовской Аравии состоялась пресс-конференция, посвященная реваншу между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа. Мексиканец прокомментировал предстоящий поединок.

“Я рад находиться здесь. 1 июня сбылась моя мечта. Ради нее я пролил много крови, пота и слез. Я просто верил в себя. Джошуа усердно готовится к реваншу, 7 декабря он будет сильным, но и я тоже. Многие говорят, что я не тренируюсь и не воспринимаю бой серьезно. Однако я полностью выкладываюсь и хочу сохранить пояса.

7 декабря я одержу победу так же, как и 1 июня. Я все еще голоден. Мне недостаточно 15-ти минут славы. Я хочу продолжения. Рядом со мной стоит сильный боец, он жаждет забрать мои пояса. Джошуа более голоден, он желает вернуть себе чемпионство. Это добавляет мне мотивации. Мне надо тренироваться упорнее, поскольку Джошуа будет делать то же самое“, - заявил Руис.

Напомним, 1 июня Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал три чемпионских пояса. После поражения британца его команда активировала пункт о реванше в контракте с мексиканцем.

Бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия). Ранее глава Golden Boy Promotions назвал фаворита в реванше.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис
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