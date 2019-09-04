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Кэмпбелл опубликовал трогательное фото с Ломаченко

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Несмотря на поражение, британец уважает своего соперника.
Люк Кэмпбелл и Василий Ломаченко
Люк Кэмпбелл и Василий Ломаченко
Getty Images

Британский легковес Люк Кэмпбелл после поражения в бою против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко поделился фотографией с украинцем.

На снимке он подошел к Василию после поединка и обнял его, выразив таким образом свое уважение сопернику.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No words needed 👊🏻

Допис, поширений Luke Campbell MBE (@luke11campbell)

“Не надо никаких слов“, - написал британец на своей странице в Instagram.

Напомним, Василий Ломаченко одержал победу в бою с Люком Кэмпбеллом и добавил к своим поясам титул WBC. Смотри также полное видео поединка Ломаченко - Кэмпбелл и видео нокдауна в исполнении украинца.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл
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