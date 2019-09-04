Вместо Усика соперником Такама будет малоизвестный американец

Камерунец проведет бой против Крейга Льюиса.

Камерунский супертяжеловес Карлос Такам узнал имя своего следующего соперника. Им станет представитель США Крейг Льюис.

Бой состоится 14 сентября на арене Resort World Catskills Casino в Нью-Йорке (США).

Напомним, что поединок против Такама должен был стать дебютным в супертяжелом весе для Александра Усика. Но сначала бой перенесли из-за травмы украинца, а потом и вовсе отменили.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Усика станет Тайрон Спонг.