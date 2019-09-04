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Вместо Усика соперником Такама будет малоизвестный американец

Комментариев: 2
Камерунец проведет бой против Крейга Льюиса.
Карлос Такам
Карлос Такам
Boxing Scene

Камерунский супертяжеловес Карлос Такам узнал имя своего следующего соперника. Им станет представитель США Крейг Льюис.

Бой состоится 14 сентября на арене Resort World Catskills Casino в Нью-Йорке (США).

Напомним, что поединок против Такама должен был стать дебютным в супертяжелом весе для Александра Усика. Но сначала бой перенесли из-за травмы украинца, а потом и вовсе отменили.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Усика станет Тайрон Спонг.

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Теги: бокс, Карлос Такам, Крейг Льюис
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  04.09.2019, 19:42
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pусский
Этот дрищ исходит из заветов Геббельса и заведомо всё искажает, потому что ложь, повторённая 1000 раз, становится правдой. Порошенко до последнего пустые презики и стреляные гильзы показывал в ЕС как доказательства российской агрессии, пока его не слили как идиота.
гость  (аноним)  04.09.2019, 19:29
Оценка:  0
гость
18-47 козлобородый дрищ, шо ты куришь, или может, мука была не свежая, ты сам понимаешь что пишешь? Шарикафф акаккака -47?
АК-74  (аноним)  04.09.2019, 18:49
Оценка:  0
АК-74
Друзья, поймите, гражданин Российской Федерации, Усиков (Шариков) Полиграф Полиграфович, без роду, без племени, никому не нужен. На его дебют всем глубоко насрать.
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