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Фьюри - Уаллин: WBC поставил на кон боя специальный пояс

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Тайсон Фьюри получил возможность завоевать титул чемпиона.
Тайсон Фьюри проведет бой с Отто Уаллином
Тайсон Фьюри проведет бой с Отто Уаллином
instagram.com/gypsyking101/

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в своем следующем бою сразится с непобежденным шведом Отто Уаллином. Поединок состоится

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“Цыганский король“ на своей страничке в Instagram сообщил, что на кону этого поединка будет стоять специальный пояс WBC под названием WBC Maya.

“Огромная благодарность WBC за то, что предоставили мне возможность боксировать за престижный пояс Maya. Это большая честь для меня. Я почти чувствую себя мексиканцем“, - отметил Фьюри.

Напомним, бой Фьюри - Уаллин состоится 14-го сентября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena.

Отметим, что Тайсон Фьюри также анонсировал реванш с Деонтеем Уайлдером.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Отто Уаллин, WBC
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ВоблаВологда  (аноним)  04.09.2019, 13:28
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ВоблаВологда
Молодца. Будущий абсолютный чемпион мира.
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