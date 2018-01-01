Беллью: Ломаченко - единственный боксер, на которого я хотел бы быть похож

Бывший чемпион мира в тяжелом весе высоко оценил профессионализм украинского боксера Василия Ломаченко.

Известный британский экс-боксер Тони Белью поделился своим мнением о чемпионе мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василии Ломаченко и его отце.

"Он - невероятный. Это самый невероятный боксер, которого я когда-либо видел. Он самый невероятный боксер, которого я когда-либо видел. Он самый обученный боксер со времен Роя Джонса-младшего. У него невероятные движения, техника, он - матрица.

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Ломаченко - единственный боксер за всю мою жизнь, на которого я хочу быть похожим. Он - особенный талант. Его особенные качества - это ноги, а они в боксе, как вы знаете, это все. Никто в боксе не имеет лучших ног, чем Василий Ломаченко. Они диктуют, как ты будешь атаковать, как защищаться, как бить и все остальное.

Парень - просто гений. Его отец создал кое-кого особенного. Анатолий Ломаченко - отличный тренер.Сейчас, конечно, его отец лучший тренер мира. Однако рядом с ним такие специалисты, как Фредди Роуч и другие. Впрочем, он среди них - лучший, это однозначно", - сказал Белью в интервью YouTube-каналу Luckypunchnet.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко стал лучшим боксером августа по версии WBA.