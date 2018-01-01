Глава Golden Boy Promotions назвал фаворита в реванше Джошуа - Руис
Глава известной промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя прокомментировал предстоящий реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.
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"Конечно, поединок состоится, и моим фаворитом является Энди Руис. Он уже просчитал Энтони и справился с ним, но все равно, нельзя списывать Джошуа со счетом. Он может разработать план, который поможет ему выиграть.
Быть может, Джошуа наконец-то придет в зал и скажет: "Давайте настроимся только на бокс, а не на том, чтобы сделать из меня звезду". Так что он вполне может вернуть свои пояса", - цитирует Де Ла Хойя BoxingNews24.
Ранее сообщалось, что Энди Руис согласился провести реванш с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.
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