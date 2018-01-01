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Глава Golden Boy Promotions назвал фаворита в реванше Джошуа - Руис

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Оскар Де Ла Хойя считает, что победу одержит мексиканский боксер.
Оскар Де Ла Хойя
Оскар Де Ла Хойя
Getty Images

Глава известной промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя прокомментировал предстоящий реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

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"Конечно, поединок состоится, и моим фаворитом является Энди Руис. Он уже просчитал Энтони и справился с ним, но все равно, нельзя списывать Джошуа со счетом. Он может разработать план, который поможет ему выиграть.

Быть может, Джошуа наконец-то придет в зал и скажет: "Давайте настроимся только на бокс, а не на том, чтобы сделать из меня звезду". Так что он вполне может вернуть свои пояса", - цитирует Де Ла Хойя BoxingNews24.

Ранее сообщалось, что Энди Руис согласился провести реванш с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис, реванш, Оскар де ла Хойя
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