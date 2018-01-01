Усик - Спонг: стартовала продажа билетов на бой

Украинский боксер проведет свой дебютный поединок в супертяжелом весе.

Сегодня, 3-го сентября, было официально объявлено о том, что Александр Усик в своем первом бою в хэвивейте встретится с нидерландцем Тайроном Спонгом.

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Поединок состоится 12-го октября в Чикаго (США) на арене Винтраст. В продажу уже поступили билеты, которые можно приобрести онлайн. Минимальная стоимость билета составляет 40 долларов, а самые дорогие билеты можно приобрести по 200 долларов.

Ранее Александр Усик прокомментировал предстоящий поединок против Спонга.