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Кличко: Я вру себе о возвращении в ринг, это мотивирует меня

Комментариев: 1
Легендарный украинец ответил на вопрос своего поклонника.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Один из самых знаменитых украинских боксеров Владимир Кличко ответил на вопросы своих фанатов. Один из болельщиков спросил, как Кличко удается мотивировать себя, чтобы поддерживать такую отличную форму после завершения карьеры.

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"Я вру сам себе. Каждое утро я вру о том, что собираюсь вернуться в ринг. И это работает. Я вру себе о том, что проведу реванш с Тайсоном Фьюри, или о том, что стану самым возрастным чемпионом хэвивейта, побив рекорд Джорджа Формана.

Это большая и сладкая ложь, и это - большая мотивация для меня. Это работает каждое утро. Я работаю над своим "возможным возвращением" каждый день", - рассказал Кличко на YouTube-канале Klitschko Fan Club.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко ночью на доске для серфинга прокатился по Днепру.

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Теги: бокс, Владимир Кличко
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.09.2019, 20:58
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гость
Осьминог Вова .ты всю свою карьеру врал. и сейчас врёшь.. ничего страшного все это знали. ты врал что выходишь в ринг чистый ты врал .что у тебя перчатки в порядке . ты обманывал своих соперников. ничего не поделаешь если ты такой.. .Но боксёра с тебя не получилось..
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