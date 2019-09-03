Ломаченко может вернутся в полулегкий вес

Промоутер украинца отметил, что отсутствие хороших конкурентов может привести к переходу в другую весовую категорию.

Боб Арум, промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко, сообщил, что украинец может вернуться в полулегкий вес после боя за звание абсолютного чемпиона.

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“Если мы не сможем найти для Ломаченко достойных соперников в легком весе после его боя с победителем поединка Комми - Лопес, то тогда он спустится до 130 фунтов. Там он сможет боксировать с Берчельтом, Вальдесом, Херрингом или Джервонтой Дэвисом.

Если надо будет, мы спустимся даже в 126 фунтов. Мне кажется, что бой Ломаченко с Шакуром Стивенсоном будет куда более конкурентным, чем поединок с Дэвином Хэйни. Стивенсон - самый талантливый среди представителей тех весовых категорий“, - цитирует Арума BoxingScene.

Ранее Боб Арум рассказал, когда состоится бой Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.