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Спонг: У меня есть возможность сразиться с самым технически обученным боксером в мире

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Нидерландский спортсмен высоко оценил мастерство Александра Усика.
Тайрон Спонг
Тайрон Спонг
twitter.com/Tyrone_spong

Супертяжеловес Тайрон Спонг поделился своим мнением об украинском боксере Александре Усике, с которым ему предстоит сразиться 12-го октября в Чикаго.

"Достигнув большинства своих целей в качестве кикбоксера, став одним из самых выдающихся чемпионов в истории спорта, я захотел попробовать свои силы в боксе.

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Я очень много работал последние три года, и теперь у меня есть возможность показать, какой я боксер против, возможно, лучшего боксера вне зависимости от весовой категории и самого технически обученного боксера в мире.

Кто-то может подумать, что задача может быть слишком сложной, но я верю в себя и с нетерпением жду своей победы", - приводит слова Спонга matchroomboxing.com.

Ранее Александр Усик прокомментировал предстоящий дебют в супертяжелом весе.

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Теги: бокс, Тайрон Спонг, Александр Усик
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