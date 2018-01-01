Спонг: У меня есть возможность сразиться с самым технически обученным боксером в мире

Нидерландский спортсмен высоко оценил мастерство Александра Усика.

Супертяжеловес Тайрон Спонг поделился своим мнением об украинском боксере Александре Усике, с которым ему предстоит сразиться 12-го октября в Чикаго.

"Достигнув большинства своих целей в качестве кикбоксера, став одним из самых выдающихся чемпионов в истории спорта, я захотел попробовать свои силы в боксе.

Читай также: Будущий соперник Усика добыл яркую победу нокаутом

Я очень много работал последние три года, и теперь у меня есть возможность показать, какой я боксер против, возможно, лучшего боксера вне зависимости от весовой категории и самого технически обученного боксера в мире.

Кто-то может подумать, что задача может быть слишком сложной, но я верю в себя и с нетерпением жду своей победы", - приводит слова Спонга matchroomboxing.com.

Ранее Александр Усик прокомментировал предстоящий дебют в супертяжелом весе.