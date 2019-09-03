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Усик: Спонг - быстрый и мощный тяжеловес

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Украинец подчеркнул, что ему необходимо добиться победы, чтобы претендовать на титул в хэвивейте.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал свой предстоящий дебют в супертяжелом дивизионе в бою против голландца Тайрона Спонга.

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"Я очень рад, что дебютирую в хэвивейте 12-го октября в Чикаго в прямом эфире на DAZN. Спонг - быстрый и мощный тяжеловес, который добился большого успеха на ринге.

Я должен пройти этот тест, чтобы побороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Я с нетерпением жду боя и приглашают всех купить билеты на бой", - приводит слова Усика matchroomboxing.com.

Напомним, Тайрон Спонг в своем последнем поединке, который состоялся 31-го августа, нокаутировал эквадорца Джейсона Минду.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тайрон Спонг
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гость  (аноним)  03.09.2019, 18:15
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Усик - ты лучший!
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