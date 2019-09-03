Усик: Спонг - быстрый и мощный тяжеловес

Украинец подчеркнул, что ему необходимо добиться победы, чтобы претендовать на титул в хэвивейте.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал свой предстоящий дебют в супертяжелом дивизионе в бою против голландца Тайрона Спонга.

Читай также: Усик: Хочу встретиться с Джошуа, Фьюри и Уайлдером в следующем году

"Я очень рад, что дебютирую в хэвивейте 12-го октября в Чикаго в прямом эфире на DAZN. Спонг - быстрый и мощный тяжеловес, который добился большого успеха на ринге.

Я должен пройти этот тест, чтобы побороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Я с нетерпением жду боя и приглашают всех купить билеты на бой", - приводит слова Усика matchroomboxing.com.

Напомним, Тайрон Спонг в своем последнем поединке, который состоялся 31-го августа, нокаутировал эквадорца Джейсона Минду.