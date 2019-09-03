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Официально: Усик проведет дебютный бой в хэвивейте против Спонга

Комментариев: 3
Поединок состоится в Чикаго в середине октября.
Александр Усик проведет бой с Тайроном Спонгом
Александр Усик проведет бой с Тайроном Спонгом
matchroomboxing.com

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0-0, 12 KO) проведет свой дебютный поединок в супертяжелом дивизионе.

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Как сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing‏, соперником 32-летнего украинца будет 33-летний голландский боксер Тайрон Спонг (13-0, 12 КО). Бой состоится 12-го октября в Чикаго (США) на арене Винтраст.

Стоит сказать, что поединок будет транслироваться стримминоговой компанией DAZN.

“Дебют Усика в хэвивейте - один из самых ожидаемых моментов в боксе в 2019 году, и лично я не могу дождаться, чтобы увидеть его. Александр - это феномен“, - прокомментировал предстоящий бой промоутер украинца Эдди Хирн.

Отметим, что Спонг в своем последнем поединке, который состоялся 31-го августа, нокаутировал эквадорца Джейсона Минду.

Ранее Александр Усик назвал боксеров, с которыми хочет встретиться в следующем году.

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Теги: бокс, Александр Усик, супертяжелый вес, Тайрон Спонг, дебют
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Комментариев (3)
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ВоблаВологда  (аноним)  03.09.2019, 17:56
Оценка:  0
ВоблаВологда
Будем болеть за Спонга родные. Надеюсь, он уделает русскомирца-путинолюба нокаутом, поставив жирную точку на амбициях сепаратиста.
Лапотники-скот  (аноним)  03.09.2019, 17:45
Оценка:  0
Лапотники-скот
pусский (аноним) 03.09.2019, 17:03Оценка: -1 Спонг пёрнет как скунс и проиграет, а вот против Поветкина Усик пердел бы хуже скунса! Гы-гы-гы, я тоже пёрнул!

Прекращай локать лаптем щи, метиоризм как рукой снимет
pусский  (аноним)  03.09.2019, 17:03
Оценка:  -1
pусский
Спонг пёрнет как скунс и проиграет, а вот против Поветкина Усик пердел бы хуже скунса! Гы-гы-гы, я тоже пёрнул!
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