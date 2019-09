Официально: Усик проведет дебютный бой в хэвивейте против Спонга

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0-0, 12 KO) проведет свой дебютный поединок в супертяжелом дивизионе.

Читай также: Усик: Да, мой следующий соперник Спунг... Спанг... Я не знаю

Как сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing‏, соперником 32-летнего украинца будет 33-летний голландский боксер Тайрон Спонг (13-0, 12 КО). Бой состоится 12-го октября в Чикаго (США) на арене Винтраст.

Стоит сказать, что поединок будет транслироваться стримминоговой компанией DAZN.

