Официально: Усик проведет дебютный бой в хэвивейте против Спонга

Поединок состоится в Чикаго в середине октября.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0-0, 12 KO) проведет свой дебютный поединок в супертяжелом дивизионе.

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Как сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing‏, соперником 32-летнего украинца будет 33-летний голландский боксер Тайрон Спонг (13-0, 12 КО). Бой состоится 12-го октября в Чикаго (США) на арене Винтраст.

Стоит сказать, что поединок будет транслироваться стримминоговой компанией DAZN.

“Дебют Усика в хэвивейте - один из самых ожидаемых моментов в боксе в 2019 году, и лично я не могу дождаться, чтобы увидеть его. Александр - это феномен“, - прокомментировал предстоящий бой промоутер украинца Эдди Хирн.

Отметим, что Спонг в своем последнем поединке, который состоялся 31-го августа, нокаутировал эквадорца Джейсона Минду.

Ранее Александр Усик назвал боксеров, с которыми хочет встретиться в следующем году.