Ломаченко: Я не разорву дружбу с россиянами из-за политики

Украинский боксер признался, что он не хочет лезть в политику.

Обладатель трех титулов чемпиона мира в легком весе Василий Ломаченко подлелися своим мнением о дружбе с российскими боксерами в контексте политической ситуации.

“Вы знаете, у меня есть друзья из России. Я дружил с ними с детства. Мы с ними соревновались будучи еще юниорами, росли вместе, много раз были на различных сборах и турнирах.

Я не могу разрывать отношения с друзьями из-за дележки наверху, из-за того, что у нас есть какая-то политическая напряженность между Россией и Украиной.

Но, по правде говоря, это не мое дело. Я не хочу влезать в это.

Хочу всем пожелать, чтобы у каждого было свое мнение по этому поводу, и чтобы бокс объединил нас“, - цитирует украинского боксера ВВС.

Ранее сообщалось, что Александр Усик ярко ответил российскому фанату.