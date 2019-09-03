Ломаченко: Я не разорву дружбу с россиянами из-за политики
Обладатель трех титулов чемпиона мира в легком весе Василий Ломаченко подлелися своим мнением о дружбе с российскими боксерами в контексте политической ситуации.
“Вы знаете, у меня есть друзья из России. Я дружил с ними с детства. Мы с ними соревновались будучи еще юниорами, росли вместе, много раз были на различных сборах и турнирах.
Я не могу разрывать отношения с друзьями из-за дележки наверху, из-за того, что у нас есть какая-то политическая напряженность между Россией и Украиной.
Но, по правде говоря, это не мое дело. Я не хочу влезать в это.
Хочу всем пожелать, чтобы у каждого было свое мнение по этому поводу, и чтобы бокс объединил нас“, - цитирует украинского боксера ВВС.
Ранее сообщалось, что Александр Усик ярко ответил российскому фанату.
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