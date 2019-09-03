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Ломаченко: Я не разорву дружбу с россиянами из-за политики

Комментариев: 21
Украинский боксер признался, что он не хочет лезть в политику.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Обладатель трех титулов чемпиона мира в легком весе Василий Ломаченко подлелися своим мнением о дружбе с российскими боксерами в контексте политической ситуации.

“Вы знаете, у меня есть друзья из России. Я дружил с ними с детства. Мы с ними соревновались будучи еще юниорами, росли вместе, много раз были на различных сборах и турнирах.

Я не могу разрывать отношения с друзьями из-за дележки наверху, из-за того, что у нас есть какая-то политическая напряженность между Россией и Украиной. 

Но, по правде говоря, это не мое дело. Я не хочу влезать в это.

Хочу всем пожелать, чтобы у каждого было свое мнение по этому поводу, и чтобы бокс объединил нас“, - цитирует украинского боксера ВВС.

Ранее сообщалось, что Александр Усик ярко ответил российскому фанату.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко
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Комментариев (21)
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гость  (аноним)  03.09.2019, 16:22
Оценка:  +2
гость
Интересно или эти люди за которых он говорит поддерживают войну и анексию Крыма?
Как говорят: скажи кто твои друзья, а я скажу кто ты....
гость  (аноним)  03.09.2019, 16:18
Оценка:  -1
гость
15:45 Отжатие Крыма ? А мнение подавляющего большинства крымчан значит ПОХ ? И нахрена полезли гнобить Донбасс ? Прекрасно знали шо Крым и Донбасс Бандеру и его идеи никогда не признают.
Peyot    03.09.2019, 16:25
Оценка:  -1
Peyot
до того кк русня окупировала крым и донбас там никто про бандеру и не слышал. я в Киеве узнал кто такой бандера когда ваши пропага-ндоны начали кричать что абнадеровцы захватили Киев! Волеизьявления 30% населения под стволами окупанта это ты называеш подавляющим большиством?
гость  (аноним)  03.09.2019, 16:10
Оценка:  -2
гость
ТюлькаЖмеринка 15:37 Твоя лояльность по отношению к Раше до 2014 года - неприкрытая ложь. Голодомор, заградотряды, газовая война итд.,итп. - вот твои и тебе подобным ( аля Ющенко ) мантры до 2014 года. А самая главная мантра - Раша враг. Рассказывай сказочки телеграфному столбу.
гость  (аноним)  03.09.2019, 16:05
Оценка:  -3
гость
Хохлам похоже крышу сносит.
pусский  (аноним)  03.09.2019, 16:05
Оценка:  -3
pусский
Не знаю, какой толк России от Васьки, но он с головой дружит, а мнение всевозможных майдаунов не повод рушить вековые связи России и Украины!
гость  (аноним)  03.09.2019, 15:56
Оценка:  -2
гость
ТюлькаЖмеринка 15:42 Не пизди. Николай Валуев и Григорий Дрозд на МатчТВ весь поздний вечер 31.08.19. подробно рассказывали про достижения Васи и Анатолия Ломаченко. Как всегда бздишь в лужу.
гость  (аноним)  03.09.2019, 15:45
Оценка:  +5
гость
Отжатие Крыма и убийства на границе с луган донией ему значит по х главное бабки
ВоблаВологда  (аноним)  03.09.2019, 15:42
Оценка:  +5
ВоблаВологда
На Рамблере же победу глупенького сторонника русского мира даже не заметили, боя не было, и чемпиона не существует. Вспоминают о российских бойцах-Поветкине, Нурмагомедове.
гость  (аноним)  03.09.2019, 15:37
Оценка:  +5
гость
Русофашисто ни облика ни морали
Валерий    03.09.2019, 15:37
Оценка:  +4
Валерий
Видно Кэмпбелл пару раз, все таки, попал по голове Василия. Иначе он такую ересь не нес бы. Все прикрываются словами спорт и политика, но ведь выступают под флагом своей страны, а это и есть политика.
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