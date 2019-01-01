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Уорд: Ломаченко показал классный бокс против Кэмпбелла, но Кроуфорд - номер один

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Американец считает, что украинцу стоит найти дополнительную мотивацию.
Андре Уорд
Андре Уорд
Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд поделился своим мнением о результате поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

“Я все еще считаю, что Василий остается вторым в списке лучших боксеров мира. Мне кажется, он находится не на одном уровне с Теренсом Кроуфордом. Да, он показал классный бокс, но я остаюсь при своем мнении.

Нужно продолжать побеждать, писать свою историю. Это придаст тебе мотивации. А вот когда это все перестанет тебя вдохновлять, значит, настало время уйти из бокса“, - приводит слова Уорда Fighthype.

Напомним, Василий Ломаченко одержал победу в бою с Люком Кэмпбеллом и добавил к своим поясам титул WBC. Смотри также полное видео поединка Ломаченко - Кэмпбелл и видео нокдауна в исполнении украинца.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Андре Уорд, Теренс Кроуфорд
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