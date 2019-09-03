Переключиться на мобильную версию

Арум: В 2020 году Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира

Комментариев: 1
Глава Top Rank заявил, что до конца года украинец выйдет на ринг еще раз.
Василий Ломаченко и Боб Арум
Василий Ломаченко и Боб Арум
Boxing Scene

Промоутер чемпиона мира по версии WBA, WBO, WBC Василия Ломаченко Боб Арум сообщил, что постарается организовать украинскому боксеру еще один бой до конца 2019 года.

Читай также: Арум: Ломаченко будет боксировать с лучшими в легком и полулегком дивизионах

“Объединительный поединок не получится сделать раньше следующего года, потому что бой Комми - Лопес пройдет лишь в декабре. 

Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать Василию еще один поединок, а уже после, в марте или апреле 2020 года сделаем бой за звание абсолютного чемпиона мира. Поверьте, Ломаченко - суперзвезда“, - приводит слова Арума iFL TV.

Напомним, Василий Ломаченко одержал победу в бою с Люком Кэмпбеллом и добавил к своим поясам титул WBC. Смотри также полное видео поединка Ломаченко - Кэмпбелл и видео нокдауна в исполнении украинца.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Боб Арум
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Huper!    03.09.2019, 09:26
Оценка:  0
Huper!
Нахер ты того лопеса кидаешь под колеса, вел бы его в 63.5, старый ты пень
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь