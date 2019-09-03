Арум: В 2020 году Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира

Глава Top Rank заявил, что до конца года украинец выйдет на ринг еще раз.

Промоутер чемпиона мира по версии WBA, WBO, WBC Василия Ломаченко Боб Арум сообщил, что постарается организовать украинскому боксеру еще один бой до конца 2019 года.

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“Объединительный поединок не получится сделать раньше следующего года, потому что бой Комми - Лопес пройдет лишь в декабре.

Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать Василию еще один поединок, а уже после, в марте или апреле 2020 года сделаем бой за звание абсолютного чемпиона мира. Поверьте, Ломаченко - суперзвезда“, - приводит слова Арума iFL TV.

Напомним, Василий Ломаченко одержал победу в бою с Люком Кэмпбеллом и добавил к своим поясам титул WBC. Смотри также полное видео поединка Ломаченко - Кэмпбелл и видео нокдауна в исполнении украинца.