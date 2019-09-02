Барри Хирн: Я был расстроен боксом Ломаченко против Кэмпбелла, он не впечатлил меня

Отец известного промоутера Эдди Хирна не считает украинца суперзвездой.

Глава промоутерской компании Matchroom Sport Барри Хирн прокомментировал победу чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко над британцем Люком Кэмпбеллом.

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“Кэмпбелл провел отличный бой. По моим подсчетам разрыв был не такой, как показали судьи. Я думаю, что он уступил максимум в четырех раундах. Мне кажется, он хорошо боксировал, но для пояса, наверное, этого было недостаточно.

Я был слегка расстроен боксом Василия. Его воспринимают, как суперзвезду, но я пока так не считаю. Да, он великий боец, но нельзя его имя называть с таким же придыханием, как имена величайших суперзвезд в истории бокса.

Он не впечатлил меня. Мне кажется, что Люк нанес несколько классных ударов, а в Ломаченко я не увидел того динамичного бойца“, - цитирует Хирна-старшего iFL TV.

Напомним, Василий Ломаченко одержал победу в бою с Люком Кэмпбеллом и добавил к своим поясам титул WBC. Смотри также полное видео боя Ломаченко - Кэмпбелл и видео нокдауна в исполнении украинца.