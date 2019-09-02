Кэмпбелл: Судейские записки - чушь, я выиграл минимум пять раундов у Ломаченко
Британский боксер Люк Кэмпбелл прокомментировал свое поражение чемпиону мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василию Ломаченко.
Кроме того, 31-летний спортсмен рассказал о том, зачем обратился в больницу после поединка.
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"Судейский записки - это полная чушь, они не отображают ход боя, и меня это немного расстраивает. Я выиграл как минимум пять раундов.
В больницу я пошел не добровольно, это была проверка. Думаю, из-за того, что пару боксеров скончались после своих поединков, команда проявляет осторожность. Я прошел обычный осмотр, все в порядке", - цитирует Кэмпбелла The Sun.
Ранее Василий Ломаченко отметил, что Люк Кэмпбелл сделал ему больно во время их боя.
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