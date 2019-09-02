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Кэмпбелл: Судейские записки - чушь, я выиграл минимум пять раундов у Ломаченко

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По мнению британца, записки судей не передают того, что происходило в ринге.
Люк Кэмпбелл в бою против Василия Ломаченко
Люк Кэмпбелл в бою против Василия Ломаченко
Getty Images

Британский боксер Люк Кэмпбелл прокомментировал свое поражение чемпиону мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василию Ломаченко.

Кроме того, 31-летний спортсмен рассказал о том, зачем обратился в больницу после поединка.

Смотри также: Ломаченко - Кэмпбелл: яркие моменты боя

"Судейский записки - это полная чушь, они не отображают ход боя, и меня это немного расстраивает. Я выиграл как минимум пять раундов.

В больницу я пошел не добровольно, это была проверка. Думаю, из-за того, что пару боксеров скончались после своих поединков, команда проявляет осторожность. Я прошел обычный осмотр, все в порядке", - цитирует Кэмпбелла The Sun.

Ранее Василий Ломаченко отметил, что Люк Кэмпбелл сделал ему больно во время их боя.

Смотри также полное видео боя Ломаченко - Кэмпбелл и видео нокдауна в исполнении украинца.

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Теги: бокс, Люк Кэмпбелл, Василий Ломаченко
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Жеральд    02.09.2019, 14:25
Оценка:  0
Жеральд
Люк,может ты бой выиграл?
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