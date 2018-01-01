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Возвращение чемпиона: как Ломаченко встречали в Одессе

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Василий Ломаченко после победы в Лондоне вылетел в Украину.

Василий Ломаченко с командой после победы над Люком Кэмпбеллом
Василий Ломаченко с командой после победы над Люком Кэмпбеллом
Getty Images

Украинский боксер Василий Ломаченко в субботу, 31-го августа, победил Люка Кэмпбелла и стал обладателем трех чемпионских поясов в легком весе - WBA, WBO и WBC.

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В ночь с 1-го на 2-е сентября Ломаченко покинул Лондон и прилетел в Одессу. Несмотря на позднее время встретить боксера пришли фанаты и журналисты.

Украинец раздал автографы и пофотографировался с болельщиками, а также ответил на вопросы корреспондентов. После этого Ломаченко и его отец сели в автомобиль и отправились в Белгород-Днестровский.

Вашему вниманию фото возвращения Ломаченко в Украину:

Смотрите также полное видео боя Ломаченко - Кэмпбелл и видео нокдауна в исполнении украинца.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, фото, Украина
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