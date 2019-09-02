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Ломаченко: Кэмпбелл сделал мне больно, несколько раз поймал меня

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Украинский боксер отметил, что у его соперника очень сильный удар.
Люк Кэмпбелл и Василий Ломаченко
Люк Кэмпбелл и Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко заявил, что поединок против британца Люка Кэмпбелла был самым сложным в карьере.

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"Это был самый сложный бой в моей карьере, ведь он был похож на поединки в любителях, настолько он был техничным. Кэмпбелл сделал мне больно, он несколько раз поймал меня, а у него сильный удар.

Да, я был близок к победе нокаутом, но это неважно. Нокаут или победа по очкам - это все равно победа, вот что главное", - приводит слова Ломаченко Boxing Scene.

Напомним, Василий Ломаченко одержал победу в бою с Люком Кэмпбеллом и добавил к своим поясам титул WBC.

Смотри также полное видео боя Ломаченко - Кэмпбелл и видео нокдауна в исполнении украинца.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл
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Комментариев (1)
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Антибес    02.09.2019, 09:59
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Антибес
Васо,весь мир видел как ты пропустил в череп от этого"паука"несколько хороших битух от которых ты явно пришёл в себя...Твоя работа ног конечно впечатляет,хотя ты уже не тот что пару лет назад.Но ты не нокаутер,твои удары в печень этот"паук"воспринял как массаж...Победителей не судят,но всё-таки...
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