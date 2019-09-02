Ломаченко: Кэмпбелл сделал мне больно, несколько раз поймал меня

Украинский боксер отметил, что у его соперника очень сильный удар.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко заявил, что поединок против британца Люка Кэмпбелла был самым сложным в карьере.

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"Это был самый сложный бой в моей карьере, ведь он был похож на поединки в любителях, настолько он был техничным. Кэмпбелл сделал мне больно, он несколько раз поймал меня, а у него сильный удар.

Да, я был близок к победе нокаутом, но это неважно. Нокаут или победа по очкам - это все равно победа, вот что главное", - приводит слова Ломаченко Boxing Scene.

Напомним, Василий Ломаченко одержал победу в бою с Люком Кэмпбеллом и добавил к своим поясам титул WBC.

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