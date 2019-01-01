Переключиться на мобильную версию

Ломаченко - Кэмпбелл: яркие моменты боя

Комментариев: 0
Лучшие моменты боя Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом.

Ломаченко - Кэмпбелл: яркие фото боя
Ломаченко - Кэмпбелл: яркие фото боя
Getty Images

Украинец Василий Ломаченко в субботу, 31-го августа, в Лондоне на арене O2 в главном бою вечера победил британца Люка Кэмпбелла и к своим поясам WBA и WBO добавил вакантный титул чемпиона WBC в легком весе.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал украинский спортсмен.

Вашему вниманию лучшие фото боя Ломаченко - Кэмпбелл:

Смотрите также полное видео боя Ломаченко - Кэмпбелл и видео нокдауна в исполнении украинца.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь