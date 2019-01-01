Ломаченко - Кэмпбелл: яркие моменты боя

Лучшие моменты боя Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом.

Ломаченко - Кэмпбелл: яркие фото боя Getty Images

Украинец Василий Ломаченко в субботу, 31-го августа, в Лондоне на арене O2 в главном бою вечера победил британца Люка Кэмпбелла и к своим поясам WBA и WBO добавил вакантный титул чемпиона WBC в легком весе.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал украинский спортсмен.

Вашему вниманию лучшие фото боя Ломаченко - Кэмпбелл:

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