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Кэмпбелл: Жаль, что бой с Ломаченко не пошел по моему сценарию

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Британец считает, что еще сможет стать чемпионом мира.
Люк Кэмпбелл
Люк Кэмпбелл
Getty Images

Британский боксер Люк Кэмпбелл обратился к своим болельщикам после поражения в бою с чемпионом WBA, WBO и WBC в легком весе Василием Ломаченко.

"Прошлой ночью состоялась адская битва. Меня очень расстроило то, что бой не пошел по моему сценарию, но это заслуга Ломаченко. Я хочу поблагодарить Matchroom Boxing, мою команду и всех болельщиков.

Худшее чувство для боксера - боль поражения, но это не остановит меня. Я обязательно вернусь и стану чемпионом мира", - написал Кэмпбелл в своем Twitter.

После поединка Ломаченко назвал желаемого соперника в следующем бою, а Боб Арум пообещал бои с лучшими бойцами.

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Теги: Люк Кэмпбелл, Василий Ломаченко, бокс, легкий вес
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