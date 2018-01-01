Кэмпбелл: Жаль, что бой с Ломаченко не пошел по моему сценарию

Британец считает, что еще сможет стать чемпионом мира.

Британский боксер Люк Кэмпбелл обратился к своим болельщикам после поражения в бою с чемпионом WBA, WBO и WBC в легком весе Василием Ломаченко.

"Прошлой ночью состоялась адская битва. Меня очень расстроило то, что бой не пошел по моему сценарию, но это заслуга Ломаченко. Я хочу поблагодарить Matchroom Boxing, мою команду и всех болельщиков.

Худшее чувство для боксера - боль поражения, но это не остановит меня. Я обязательно вернусь и стану чемпионом мира", - написал Кэмпбелл в своем Twitter.

После поединка Ломаченко назвал желаемого соперника в следующем бою, а Боб Арум пообещал бои с лучшими бойцами.