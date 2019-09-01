Усик: Фьюри мог бы стать вызовом для Ломаченко

Украинец оценил бой Василия с Люком Кэмпбеллом.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу чемпиона WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко над британцем Люком Кэмпбеллом.

"Бой Ломаченко с Кэмпбеллом получился очень хорошим. Василию пришлось попотеть, Кэмпбелл - необычный соперник. Это был замечательный поединок. Переживал ли я за Ломаченко? Нет".

Также украинец рассказал, кто из боксеров мог бы стать вызовом для Ломаченко.

"Какой бой стал бы для него настоящим испытанием? Думаю, против Тайсона Фьюри (экс-чемпион мира в супертяжелом весе – прим. ред.)", - заявил Усик в интервью Youtube-каналу Seconds Out.

После поединка Ломаченко назвал желаемого соперника в следующем бою, а Боб Арум пообещал бои с лучшими бойцами.