Переключиться на мобильную версию

Усик: Фьюри мог бы стать вызовом для Ломаченко

Комментариев: 2
Украинец оценил бой Василия с Люком Кэмпбеллом.
Александр Усик
Александр Усик
Boxing Scene

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу чемпиона WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко над британцем Люком Кэмпбеллом.

"Бой Ломаченко с Кэмпбеллом получился очень хорошим. Василию пришлось попотеть, Кэмпбелл - необычный соперник. Это был замечательный поединок. Переживал ли я за Ломаченко? Нет".

Также украинец рассказал, кто из боксеров мог бы стать вызовом для Ломаченко.

"Какой бой стал бы для него настоящим испытанием? Думаю, против Тайсона Фьюри (экс-чемпион мира в супертяжелом весе – прим. ред.)", - заявил Усик в интервью Youtube-каналу Seconds Out.

После поединка Ломаченко назвал желаемого соперника в следующем бою, а Боб Арум пообещал бои с лучшими бойцами.

Поделись:
Теги: Александр Усик, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    01.09.2019, 16:43
Оценка:  0
Антибес
Усик-приколист ещё тот!Браво,Саня!Видели огромного сопровождающего Васю на ринг перед сегодняшним боем?То ли телохранитель,то ли фанат его...Так вот,Тайсон Фьюри ещё больше.И боя с ним Вася не переживёт 100%.
гость  (аноним)  01.09.2019, 16:01
Оценка:  0
гость
Тайсон Фьюри пусть лучше отпи здит Поветкина - Узкого Фитязя. По-цыгански пусть отомстит за двоюродного неумелого братца. Ноги в одну сторону отбросит, а язык и сопли - в другую. А потом бездыханное тельце пельменя пусть надует через жопу трубочкой, как они лошадей на продажу надувают.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь