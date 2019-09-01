Ломаченко: Не думаю, что бой за звание абсолютного чемпиона будет следующим

Василий Ломаченко считает, что следующий его бой будет не за титул IBF.

Украинский чемпион по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе на пресс-конференции после боя с Люком Кэмпбеллом высказал сомнение, что в следующем бою ему удастся провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.

"Следующий бой? Конечно, я хочу объединения поясов, остался титул IBF, но не думаю, что бой за звание абсолютного чемпиона будет следующим. Не в этом году, не в следующем поединке", - отметил Ломаченко.

Отметим, что титулом IBF владеет ганец Ричард Комми, у которого на 14 декабря планируется защита против Теофимо Лопеса.