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Ломаченко: Не думаю, что бой за звание абсолютного чемпиона будет следующим

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Василий Ломаченко считает, что следующий его бой будет не за титул IBF.
Ломаченко: Не думаю, что бой за звание абсолютного чемпиона будет следующим

Украинский чемпион по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе на пресс-конференции после боя с Люком Кэмпбеллом высказал сомнение, что в следующем бою ему удастся провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.

"Следующий бой? Конечно, я хочу объединения поясов, остался титул IBF, но не думаю, что бой за звание абсолютного чемпиона будет следующим. Не в этом году, не в следующем поединке", - отметил Ломаченко.

Отметим, что титулом IBF владеет ганец Ричард Комми, у которого на 14 декабря планируется защита против Теофимо Лопеса.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс
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гость  (аноним)  01.09.2019, 12:27
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гость
Дутый Вася. нихера не может.
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