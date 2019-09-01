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Ломаченко: Я был близок к победе нокаутом, но это бокс

Комментариев: 1
Василий Ломаченко за бой против Люка Кэмпбелла поставил себе 7 из 10 баллов.
Ломаченко: Я был близок к победе нокаутом, но это бокс

Украинский боксер Василий Ломаченко на пресс-конференции после своей победы над британским бойцом Люком Кемпбеллом признался, что этот был тяжелый поединок, но он пытался победить досрочно и в итоге оценил себя на 7 баллов из 10. 

"Я говорил перед боем, что это не будет легкий поединок для меня. Кэмпбелл – умный, техничный боксер.

Я был близок к победе нокаутом, но это бокс. Мы выиграли и не важно как – нокаутом, техническим нокаутом, Na mas или по очкам. Это не важно. Важно, что мы выиграли.

В седьмом раунде он не потряс меня. Нет. Он выбрасывал много ударов. Мне было непросто, потому что у него очень длинные руки. Конечно, это было очень, очень сложно.

Считаю ли я себя лучшим боксером в мире? Почему вы меня об этом спрашиваете? Спрашивайте людей, специалистов. Не понимаю.

Что значит радость? Какая она должна быть? Я должен сейчас здесь прыгать? Она у меня внутри.

Хочу пересмотреть запись боя, чтобы понять, что там получилось. Могу оценить себя на 7 из 10", — сказал Ломаченко на пресс-конференции после боя.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (2)
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Потому_что    01.09.2019, 12:43
Оценка:  0
Потому_что
Положа руку на сердце, это самый отвратительный бой Василия, он вообще ничего не показал в ринге, как в принципе и его оппонент.
гость  (аноним)  01.09.2019, 12:23
Оценка:  +1
гость
Херня а не бокс . Вася бегал от этого Люка как ужаленный. иногда сам жалил. и больше нихера. Пояс достался на халяву. нужно было свои защитить. а потом драться за третий пояс. Вася показал себя. что он дутый боксёр. Ничего особенного нет бегал как заводной. а Люк молодец ещё молодой..
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