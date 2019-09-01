Ломаченко: Я был близок к победе нокаутом, но это бокс

Василий Ломаченко за бой против Люка Кэмпбелла поставил себе 7 из 10 баллов.

Украинский боксер Василий Ломаченко на пресс-конференции после своей победы над британским бойцом Люком Кемпбеллом признался, что этот был тяжелый поединок, но он пытался победить досрочно и в итоге оценил себя на 7 баллов из 10.

"Я говорил перед боем, что это не будет легкий поединок для меня. Кэмпбелл – умный, техничный боксер.

Я был близок к победе нокаутом, но это бокс. Мы выиграли и не важно как – нокаутом, техническим нокаутом, Na mas или по очкам. Это не важно. Важно, что мы выиграли.

В седьмом раунде он не потряс меня. Нет. Он выбрасывал много ударов. Мне было непросто, потому что у него очень длинные руки. Конечно, это было очень, очень сложно.

Считаю ли я себя лучшим боксером в мире? Почему вы меня об этом спрашиваете? Спрашивайте людей, специалистов. Не понимаю.

Что значит радость? Какая она должна быть? Я должен сейчас здесь прыгать? Она у меня внутри.

Хочу пересмотреть запись боя, чтобы понять, что там получилось. Могу оценить себя на 7 из 10", — сказал Ломаченко на пресс-конференции после боя.