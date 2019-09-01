Усик: Да, мой следующий соперник Спунг... Спанг... Я не знаю
Александр Усик подтвердил следующего соперника, с которым встретится в октябре.
Александр Усик 12 октября в Чикаго проведет дебютный бой в супертяжелом весе.
Соперником украинца станет нидерландец Тайрон Спонг. Об этом сам Усик заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out, ошибившись в произношении фамилии соперника.
"Мой следующий бой состоится 12 октября против Тайрона Спунга.. Спанга... Я не знаю. Да, следующий - Тайрон Спонг", - сказал Усик.
Отметим, что Спонг одержал победу в последнем бою над Джейсоном Миндой.
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