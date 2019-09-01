Переключиться на мобильную версию

Усик: Да, мой следующий соперник Спунг... Спанг... Я не знаю

Комментариев: 1
Александр Усик подтвердил следующего соперника, с которым встретится в октябре.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Александр Усик 12 октября в Чикаго проведет дебютный бой в супертяжелом весе.

Соперником украинца станет нидерландец Тайрон Спонг. Об этом сам Усик заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out, ошибившись в произношении фамилии соперника.

"Мой следующий бой состоится 12 октября против Тайрона Спунга.. Спанга... Я не знаю. Да, следующий - Тайрон Спонг", - сказал Усик.

Отметим, что Спонг одержал победу в последнем бою над Джейсоном Миндой.

Поделись:
Теги: Александр Усик, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
УсикСепар  (аноним)  01.09.2019, 11:56
Оценка:  +3
УсикСепар
Спунг, Спанг... Какая разница. Молитвы патриарха Кирилла будут бессильны, прогнозы провокатора Шария тщетны. Уделает предателя Родины, русскомирца, скрепного Усусика Спонг, и алтайские шаманы не помогут)))).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь