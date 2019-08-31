Хорн сенсационно проиграл нокаутом

Австралиец Джефф Хорн уступил в поединке с Майком Зарафе.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе австралиец Джефф Хорн (19-2-1, 13 КО) сенсационно проиграл соотечественнику Майклу Зерафе (27-3, 16 КО) в поединке за региональный титул чемпиона Океании в среднем весе по версии WBA.

Уже во втором раунде Хорн оказался в нокдауне, но собрался и в следующей трехминутке уже сам отправил соперника на канвас. Впрочем, этот момент не повлиял на ход бой, который проходил под контролем Зерафа забрал бой под контроль, а в девятом раунде Майкл выиграл техническим нокаутом.

Известность Хорн получил в феврале 2017 года после скандальной победы единогласным решением над филиппинцем Мэнни Пакьяо, у которого он отобрал титул WBO в полусреднем весе.