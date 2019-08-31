Переключиться на мобильную версию

Хорн сенсационно проиграл нокаутом

Комментариев: 0
Австралиец Джефф Хорн уступил в поединке с Майком Зарафе.
Хорн сенсационно проиграл нокаутом

Экс-чемпион мира в полусреднем весе австралиец Джефф Хорн (19-2-1, 13 КО) сенсационно проиграл соотечественнику Майклу Зерафе (27-3, 16 КО) в поединке за региональный титул чемпиона Океании в среднем весе по версии WBA.

Уже во втором раунде Хорн оказался в нокдауне, но собрался и в следующей трехминутке уже сам отправил соперника на канвас. Впрочем, этот момент не повлиял на ход бой, который проходил под контролем Зерафа забрал бой под контроль, а в девятом раунде Майкл выиграл техническим нокаутом. 

Известность Хорн получил в феврале 2017 года после скандальной победы единогласным решением над филиппинцем Мэнни Пакьяо, у которого он отобрал титул WBO в полусреднем весе.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь