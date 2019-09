Пицца, картошка-фри и pepsi: как Ломаченко праздновал победу над Кэмпбеллом

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко в Лондоне добился уверенной победы над британцем Люком Кэмпбеллом.

Подготовка осталась позади и после боя пришло время, когда можно есть все, что душа желает. Еще в среду Василия спросили, чего бы он хотел после боя и зайдя в раздевалку после поединка он увидел "свой заказ".

Пицца, картошка-фри и Pepsi – это первое, чему обрадовался Ломаченко после боя.

On Wednesday, @VasylLomachenko knew what he wanted to eat after finishing the job in the ring.



⏩ Saturday, he earned all of it. #LomaCampbell pic.twitter.com/t4r6ZI7MIm